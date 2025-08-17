Ричмонд
Акула атаковала лодку с людьми рядом с Владивостоком

Морская хищница сначала кружила вокруг лодку, а после прокусила ее.

Источник: Соцсети

Недалеко от Владивостока акула напала на лодку с людьми и прокусила ее. Инцидент произошел в Уссурийском проливе, в районе бухты Ахлёстышева.

Сперва акула кружила вокруг рыбаков, и те оперативно извлекли из воды садок с рыбой. Задобрить не удалось, и хищница прокусила нижнюю секцию надувной лодки.

Пришлось браться за вёсла и, параллельно, подкачивать судно, непосредственно во время движения.

Напомним, что акулу уже наблюдали в этой местности несколько дней назад: тогда мужчины её прикормили минтаем.