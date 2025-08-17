Красноярцы потеряли 1,6 млрд рублей из-за мошенников с начала года

В прокуратуре призывают жителей края быть бдительными: не переводить деньги незнакомцам, не верить угрозам по телефону и всегда проверять информацию через официальные источники. Особенно важно предупреждать о таких схемах пожилых родственников, которые чаще всего становятся жертвами аферистов.