Красноярцы потеряли 1,6 млрд рублей из-за мошенников с начала года

С начала 2025 года более 6 тысяч жителей региона стали жертвами интернет-аферистов. По данным прокуратуры, общий ущерб превысил 1,6 миллиарда рублей. При этом раскрывается лишь около 28% таких преступлений.
Только за последнюю неделю злоумышленники похитили у красноярцев 56 миллионов рублей. Чаще всего мошенники используют несколько схем: создают фальшивые криптобиржи, представляются сотрудниками банков или спецслужб, а также рассылают фишинговые ссылки от имени интернет-магазинов.
В прокуратуре призывают жителей края быть бдительными: не переводить деньги незнакомцам, не верить угрозам по телефону и всегда проверять информацию через официальные источники. Особенно важно предупреждать о таких схемах пожилых родственников, которые чаще всего становятся жертвами аферистов.