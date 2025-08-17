«Отдавать врагу — предательство»: Эстонские пограничники устроили охоту на рыбака из-за знаков СССР

«Отдавать символы врагу — предательство», — пояснил рыбак.
Инцидент произошёл 14 августа, когда мужчина вышел на рыбалку на реке Нарова. Знаки «Гвардия СССР» висели на его лодке больше десяти лет и раньше не вызывали интереса властей. Однако в этот раз пограничники посчитали их «символами агрессии и геноцида, совершаемыми Российской Федерацией в Украине». После отказа снять эмблемы на Сорукуна составили протокол о нарушении общественного порядка.
Ранее во Львове произошёл языковой скандал: местная жительница потребовала от харьковчан перестать говорить по-русски и даже вызвала полицию. Стороны вступили в перепалку, после чего правоохранители ограничились беседой и сбором данных. По словам львовянки, такие конфликты случаются в городе регулярно.