«Отдавать врагу — предательство»: Эстонские пограничники устроили охоту на рыбака из-за знаков СССР

Инцидент произошёл 14 августа, когда мужчина вышел на рыбалку на реке Нарова. Знаки «Гвардия СССР» висели на его лодке больше десяти лет и раньше не вызывали интереса властей. Однако в этот раз пограничники посчитали их «символами агрессии и геноцида, совершаемыми Российской Федерацией в Украине». После отказа снять эмблемы на Сорукуна составили протокол о нарушении общественного порядка.