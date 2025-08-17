Под Екатеринбургом водитель Exeed устроила массовое ДТП

Под Екатеринбургом 16 августа произошло массовое ДТП. Как сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась днем на 352-м километре трассы «Пермь — Екатеринбург». Всего на трассе столкнулись пять автомобилей.
По предварительным данным, 48-летняя водитель автомобиля Exeed ехала со стороны Первоуральска и въехала в остановившееся перед ней две иномарки: Kia Sportage и Mitsubishi. От удара Kia Sportage отбросило на стоящий впереди Kia Rio, который врезался в Haval.
В ДТП пострадал только водитель Kia Sportage. Его доставили в больницу для осмотра.
— Сотрудники Госавтоинспекции проводят на месте происшествия все необходимые процессуальные действия, фиксируют обстоятельства ДТП и оформляют документы. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в ГАИ Свердловской области.
Водителям рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также быть предельно внимательными на дороге, особенно в условиях интенсивного движения.