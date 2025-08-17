Под Екатеринбургом водитель Exeed устроила массовое ДТП

По предварительным данным, 48-летняя водитель автомобиля Exeed ехала со стороны Первоуральска и въехала в остановившееся перед ней две иномарки: Kia Sportage и Mitsubishi. От удара Kia Sportage отбросило на стоящий впереди Kia Rio, который врезался в Haval.