Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество подтопленных домов в Таврическом увеличилось до 64

В Омской области продолжают бороться с последствиями обильных дождей.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 17 августа в районном поселке Таврическое количество подтопленных домов увеличилось до 64. Такие данные приводит в оперативной сводке ГУ МЧС России по Омской области.

По информации ведомства, в Таврическом районе также подтоплены 90 приусадебных участков. На территории Таврического ведутся работы по водоотведению, для отвода воды коммунальные службы и жители копают траншей, проводится откачка воды и прочистка ливневых стоков.

В работах задействованы шесть экскаваторов, девять АС бочек, десять мотопомп и другая техника. Для населения открыт пункт временного размещения, однако пока он пуст и эвакуированных там нет. Дальнейшего ухудшения паводковой обстановки специалисты не прогнозируют.

Напомним, причиной подтопления стали обильные ливневые дожди. Ранее сообщалось о 28 подтопленных домах, в районе введен режим повышенной готовности.