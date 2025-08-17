Количество подтопленных домов в Таврическом увеличилось до 64

В работах задействованы шесть экскаваторов, девять АС бочек, десять мотопомп и другая техника. Для населения открыт пункт временного размещения, однако пока он пуст и эвакуированных там нет. Дальнейшего ухудшения паводковой обстановки специалисты не прогнозируют.