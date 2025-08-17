Количество подтопленных домов в Таврическом увеличилось до 64

По состоянию на 17 августа в районном поселке Таврическое количество подтопленных домов увеличилось до 64. Такие данные приводит в оперативной сводке ГУ МЧС России по Омской области.
По информации ведомства, в Таврическом районе также подтоплены 90 приусадебных участков. На территории Таврического ведутся работы по водоотведению, для отвода воды коммунальные службы и жители копают траншей, проводится откачка воды и прочистка ливневых стоков.
В работах задействованы шесть экскаваторов, девять АС бочек, десять мотопомп и другая техника. Для населения открыт пункт временного размещения, однако пока он пуст и эвакуированных там нет. Дальнейшего ухудшения паводковой обстановки специалисты не прогнозируют.
Напомним, причиной подтопления стали обильные ливневые дожди. Ранее сообщалось о 28 подтопленных домах, в районе введен режим повышенной готовности.