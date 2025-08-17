Ричмонд
Беспилотники в Нижегородской области пытались атаковать промышленное предприятие

В Нижегородской области в ночь на 17 августа была пресечена попытка атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

ВСУ в Воронежской области пытались атаковать предприятие.

В Нижегородской области в ночь на 17 августа была пресечена попытка атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Белгородской и Воронежской областях ранены люди: карта ударов БПЛА за 17 августа.

«Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил глава области. Об атаке он сообщил в своем официальном telegram-канале.

Вооруженные силы Украины практически ежедневно осуществляют попытки атаковать объекты на территории Российской Федерации с использованием ракетного вооружения или беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем российские средства противовоздушной обороны несут круглосуточное дежурство и успешно отражают вражеские удары.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 16 на 17 августа российские силы ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников самолетного типа. Сбиты БПЛА были над территорией Белгородской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областей.

Как ранее сообщил губернатор Александр Гусев раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Воронежскую область. По его словам, за ночь на 17 в регионе уничтожено около пяти беспилотников. Из-за падения обломков БПЛА в регионе задержали 14 поездов, передает 360.ru.

