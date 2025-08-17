Ричмонд
В Приморье пьяный водитель сбил двух пожилых женщин на скамейке

Пьяный водитель не справился с управлением своего авто и врезался в скамейку в Лесозаводске.

Источник: Соцсети

В Лесозаводске в районе дома № 2 на улице Пушкинской произошло ДТП с пьяным водителем. Мужчина без водительских прав сбил двух пожилых женщин, сидящих на скамейке.

«Водитель в возрасте 31 года, управляя автомобилем Nissan Gloria, будучи в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством, не сумел сохранить контроль над машиной. Это привело к съезду с проезжей части и наезду на препятствие — скамейку, на которой в этот момент находились две женщины», — прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Две женщины в возрасте 72 и 59 лет получили травмы. Одна из пострадавших была немедленно госпитализирована, второй назначено лечение амбулаторно.

Выяснилось, что водитель уже 2 раза за текущий год привлекался к ответственности за управление транспортным средством без прав, а также 2 раза был наказан за несвоевременную уплату административных штрафов.