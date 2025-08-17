В Приморье пьяный водитель сбил двух пожилых женщин на скамейке

«Водитель в возрасте 31 года, управляя автомобилем Nissan Gloria, будучи в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством, не сумел сохранить контроль над машиной. Это привело к съезду с проезжей части и наезду на препятствие — скамейку, на которой в этот момент находились две женщины», — прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.