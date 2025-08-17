«Китайская Олимпиада»: как Россия показала себя на Всемирных играх

Десять спортсменов участвовали в соревнованиях по плаванию в ластах (подводный спорт): Степан Воробьев, Владимир Журавлев (5 место, 50 м апноэ), Арсений Десятов (7 место, 50 м в классических ластах), Алексей Федькин (3 место, 100 м в классических ластах), Валерия Андреева (3 место, 50 м в классических ластах), Ирина Гилева (5 место, 50 м в классических ластах), Диана Слисева (два первых места: 50 м апноэ и 100 м в классических ластах), Влада Маркина (5 место, 200 м в классических ластах), Екатерина Михайлушкина (3 место, 200 м в классических ластах), Елизавета Купрессова (3 место, 400 м в классических ластах). Итого: 6 медалей.