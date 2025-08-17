Только груды обломков: сотни людей стали жертвами внезапных проливных дождей

В результате внезапных проливных дождей в Пакистане, находящемся под управлением Индии Кашмире, а также в Непале погибли сотни человек. По данным властей, жертвами наводнений, вызванных мощными ливнями, в некоторых районах погибло более 400 человек, десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести.
На северо-западе Пакистана за последние 48 часов погиб по меньшей мере 321 человек, сообщили в субботу местные власти. Более десяти деревень в районе Бунер провинции Хайбер-Пахтунхва были разрушены в результате внезапного наводнения.
Размытые дороги и оползни помешали сотрудникам экстренных служб добраться до пострадавших населенных пунктов в Бунере, где, как опасается Билал Файзи, представитель агентства экстренного реагирования «Спасение 122», могут быть погребены под завалами еще десятки людей.
«Только в этом районе на данный момент найдено более 120 тел. Всего несколько дней назад здесь было оживленное сообщество. Сейчас здесь нет ничего, кроме груды больших камней и обломков», — рассказал Файзи CNN.
Кроме того, по словам представителя местного правительства, пять членов экипажа погибли в провинции Хайбер-Пахтунхва после того, как вертолет разбился во время проведения спасательных работ.
В Кашмире, находящемся под управлением Индии, по меньшей мере 60 человек погибли и более 200 пропали без вести в пятницу в городе Чашоти, популярном месте паломничества индуистских туристов, сообщает Reuters.
По меньшей мере 41 человек погиб в Непале, еще 121 получил ранения, сообщает Reuters со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями страны.
«Когда дождь усилился, мне вскоре показалось, что произошло землетрясение — вся земля затряслась, — говорит Фархад Али, студент, живущий в Саларзае, на севере Пакистана, который сильно пострадал. — Под проливным дождем вся моя семья выбежала на улицу, и мы увидели поток грязи и массивных валунов, несущийся по ручью рядом с нашим домом. Было такое ощущение, что наступил конец света, а сцены были прямо из фильма “Конец света”.
Проливные дожди, огромные оползни и смертоносные паводки обрушились на регион в последние недели после того, как в начале июня начался особенно сильный сезон муссонов, смывший целые кварталы и превративший дома в руины.
По прогнозам метеорологического департамента Пакистана, с воскресенья дожди в провинции Хайбер-Пахтунхва усилятся. На кадрах в социальных сетях видны огромные потоки коричневой воды, несущиеся по провинции. Власти призвали жителей избегать туристических зон и не пересекать реки во время наводнений.
Это произошло после того, как Метеорологический департамент Индии заявил в среду, что осадки были вызваны «ливнем из-за облаков», который представляет собой внезапный и сильный ливень с более чем 100 миллиметрами осадков всего за один час, отмечает CNN.
Аналитики предупреждают, что антропогенный климатический кризис в этом году усилил интенсивность и частоту сезонных наводнений в Гималаях.
В социальных сетях появилось впечатляющее видео, на котором видно, как дороги превратились в бурлящие реки, а ливень разрушил целые здания и смел автомобили в Кашмире, находящемся под управлением Индии.
В одном из роликов видно, как стена воды, грязи и обломков катится вниз по склону горы.
По всему региону продолжаются отчаянные спасательные операции, военнослужащие и полицейские работают над поиском пропавших без вести. Некоторые из спасенных были доставлены в больницы.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф также провел в пятницу экстренное совещание по поводу ливня и последующих спасательных работ в столице Исламабаде.
По словам очевидцев и аварийных бригад, тела были сметены с лица земли, а целые населенные пункты в предгорьях Кашмира, находящегося под управлением Индии, были смыты водой, в то время как выжившие пытались оценить масштабы разрушений.
Один 75-летний житель деревни описал «зрелище полного опустошения со всех сторон» после того, как он увидел, как из-под грязи извлекли восемь тел.
«Это было душераздирающее и невыносимое зрелище», — сказал Associated Press общественный активист Абдул Маджид Бичу. Чудесным образом три лошади «остались живыми», добавил он.
Ранее в этом месяце очередная волна паводковых вод обрушилась на горную деревню в Гималаях на севере индийского штата Уттаракханд, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека.
Главный министр Джамму и Кашмира Омар Абдулла заявил, что отменил некоторые мероприятия, которые были запланированы на празднование годовщины независимости Индии от Великобритании в пятницу.