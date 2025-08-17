Только груды обломков: сотни людей стали жертвами внезапных проливных дождей

«Когда дождь усилился, мне вскоре показалось, что произошло землетрясение — вся земля затряслась, — говорит Фархад Али, студент, живущий в Саларзае, на севере Пакистана, который сильно пострадал. — Под проливным дождем вся моя семья выбежала на улицу, и мы увидели поток грязи и массивных валунов, несущийся по ручью рядом с нашим домом. Было такое ощущение, что наступил конец света, а сцены были прямо из фильма “Конец света”.