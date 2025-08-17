Раскрыта сумма гонорара изготовителям оружия для теракта в «Крокусе»

Медов* приобрёл четыре охолощённых автомата Калашникова через интернет-площадки и охотничий магазин в Малгобеке. В январе 2024 года Алиев* обратился к нему с просьбой переделать оружие, утверждая, что оно будет использовано в криминальных разборках на московском рынке. После модификации автоматы через цепочку посредников попали к исполнителям теракта.