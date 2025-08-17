Ричмонд
Нижегородский губернатор назвал цель ночной атаки БПЛА в регионе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об успешном отражении ночной атаки беспилотников. По его данным, воздушные цели были направлены в сторону промышленного предприятия региона. К счастью, в результате действий ВСУ никто не пострадал.

Источник: Life.ru

«Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия. По предварительным данным, пострадавших нет», — заявил Никитин в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, беспилотники были запущены с территории Украины. ВС РФ усиливают противовоздушную оборону промышленных зон в ответ на участившиеся атаки.

Сегодня утром над Кстово Нижегородской области было зафиксировано свыше десяти взрывов. Согласно предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Жители города сообщили о десяти хлопках на городской окраине, отметив, что беспилотники двигались на малой высоте, приближаясь со стороны населённых пунктов Гагино и Шелокша. Очевидцы также видели в небе остатки сбитых дронов.

