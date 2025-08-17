NYT раскрыла одно из ключевых требований России по Украине, которое Путин озвучил Трампу

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже (Аляска) потребовал от участников процесса урегулирования конфликта на Украине предоставить гарантии возвращения официального статуса русскому языку и обеспечения безопасности православных церквей в стране. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на информированных европейских чиновников.