NYT раскрыла одно из ключевых требований России по Украине, которое Путин озвучил Трампу

Путин на Аляске попросил защиты русского языка на Украине.
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже (Аляска) потребовал от участников процесса урегулирования конфликта на Украине предоставить гарантии возвращения официального статуса русскому языку и обеспечения безопасности православных церквей в стране. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на информированных европейских чиновников.
«По словам чиновников, Путин также потребовал гарантий того, что русский язык снова станет официальным на Украине», — пишет New York Times. Также, по данным газеты, российский лидер потребовал гарантий неприкосновенности православных храмов и свободы вероисповедания для прихожан Украинской православной церкви, подчеркнув важность соблюдения их прав и безопасности.
Ранее президенты России и США встретились на Аляске в Анкоридже. Продолжался она саммит два часа 45 минут. Как выглядит город и где он находится, — в материале URA.RU.
В повестке обсуждались вопросы безопасности и возможные шаги по деэскалации конфликта на территории Украины. Российскую делегацию возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую — госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель Стивен Уиткофф.
После саммита Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Путин настаивает на полном выводе украинских войск с территории Донбасса. Главные заявления российского лидера на Аляске — в материале URA.RU.
На территории Украины организована масштабная волна гонений на православную церковь Московского патриархата. С 23 сентября 2024 года на Украине действует закон, позволяющий запретить деятельность этой религиозной организации. В последние месяцы участились случаи уголовного преследования духовенства, обыски в храмах и захват церковной собственности, что вызвало обеспокоенность у международных наблюдателей.