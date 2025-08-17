Грабитель в Питере прямо в офисе отнял у менеджера 11 миллионов

Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга разыскивает неизвестного, совершившего разбойное нападение на сотрудника офиса в бизнес-центре на улице Чапаева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем Телеграм-канале.
Инцидент произошел накануне, 16 августа, около 18:50. По данным полиции, в офисе, расположенном на четвертом этаже в доме № 15 по улице Чапаева, злоумышленник напал на 29-летнего менеджера. Нападавший выхватил у мужчины портфель, в котором находилось 11 миллионов рублей.
После этого преступник скрылся с места происшествия на автомобиле марки «Мерседес-Бенц».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный в особо крупном размере). В настоящее время полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого.
