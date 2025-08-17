Грабитель в Питере прямо в офисе отнял у менеджера 11 миллионов

Инцидент произошел накануне, 16 августа, около 18:50. По данным полиции, в офисе, расположенном на четвертом этаже в доме № 15 по улице Чапаева, злоумышленник напал на 29-летнего менеджера. Нападавший выхватил у мужчины портфель, в котором находилось 11 миллионов рублей.