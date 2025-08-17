В Геленджике туриста оставили умирать под водой

Канал подчеркивает, что сейчас будет проводиться экспертиза для проверки исправности оборудования (в частности, баллона с воздухом) и установления возможного ухудшения самочувствия туриста под водой. Однако, по информации Mash, основной факт остается неизменным: в критический момент инструктора не было рядом с погибшим, и он осознал пропажу человека, когда спасти его было уже невозможно.