В Геленджике туриста оставили умирать под водой

Трагедией закончилось погружение с аквалангом для 36-летнего туриста в Геленджике. Мужчина утонул, предположительно, из-за того, что инструктор дайв-клуба, сопровождавший группу, попросту забыл о нем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, инцидент произошел накануне. Дайв-клуб предлагал погружения по сниженной цене — 2700 рублей, из-за чего на одного инструктора могло приходиться до четырех туристов, в то время как стандартной практикой считается работа с одним или двумя клиентами.
Mash предполагает, что во время погружения инструктор разделил внимание между двумя парами туристов. Увлекшись показом подводных красот одной паре, он полностью потерял из виду вторую, в которой и находился погибший мужчина.
Когда о 36-летнем туристе вспомнили, было уже поздно — его обнаружили на дне.
Канал подчеркивает, что сейчас будет проводиться экспертиза для проверки исправности оборудования (в частности, баллона с воздухом) и установления возможного ухудшения самочувствия туриста под водой. Однако, по информации Mash, основной факт остается неизменным: в критический момент инструктора не было рядом с погибшим, и он осознал пропажу человека, когда спасти его было уже невозможно.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.