Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА ночью попытались атаковать промышленное предприятие в Нижегородской области

Губернатор Никитин сообщил, что при атаке БПЛА на регион в ночь с 16 на 17 августа никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшей ночью украинские беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие в Нижегородской области. Однако российские силы противовоздушной обороны отразили удар. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в личном Telegram-канале.

Как следует из заявления, все произошло в ночь с 16 на 17 августа. Тогда киевский режим в очередной раз хотел атаковать гражданские объекты на территории России, но потерпел крах.

«Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия», — написал Никитин.

Он также добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

В то же время, системы ПВО продолжают отражать атаки в других регионах России. Так, за прошедшую ночь над территорией страны было уничтожено сразу 46 беспилотников. Больше всего из них — над Белгородской областью. Там было сбито сразу 16 дронов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше