БПЛА ночью попытались атаковать промышленное предприятие в Нижегородской области

Прошедшей ночью украинские беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие в Нижегородской области. Однако российские силы противовоздушной обороны отразили удар. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в личном Telegram-канале.
Как следует из заявления, все произошло в ночь с 16 на 17 августа. Тогда киевский режим в очередной раз хотел атаковать гражданские объекты на территории России, но потерпел крах.
«Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия», — написал Никитин.
Он также добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
В то же время, системы ПВО продолжают отражать атаки в других регионах России. Так, за прошедшую ночь над территорией страны было уничтожено сразу 46 беспилотников. Больше всего из них — над Белгородской областью. Там было сбито сразу 16 дронов.