Страдавшая от недоедания девушка умерла после эвакуации с оккупированной территории

«Я запомнила ее длинные ресницы», — рассказала ветеран гуманитарной деятельности в интервью UN News, описывая семилетнюю Джану, с которой она столкнулась во вторник в больнице для пациентов города Газа. — Впервые я встретила ее в полевом госпитале IMC на юге Газы в апреле 2024 года. В то время она страдала от серьезного недоедания и проходила курс лечения. Постепенно ей стало лучше, и в конце концов ее выписали, и она отправилась домой".