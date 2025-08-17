Страдавшая от недоедания девушка умерла после эвакуации с оккупированной территории

Двадцатилетняя палестинка, страдающая от острого недоедания, которая была эвакуирована из Газы в Италию на этой неделе, скончалась. Об этом сообщили в больнице в Пизе.
Девушка, которую итальянские СМИ назвали Марой Абу Зухри, прибыла в Пизу гуманитарным рейсом правительства Италии в среду вечером, пишет The Guardian. Зухри прибыла в Италию со своей матерью одним из трех рейсов итальянских ВВС, которые прибыли на этой неделе в общей сложности с 31 пациентом в критическом состоянии, страдающими серьезными врожденными заболеваниями, ранениями или ампутациями, сообщило тогда министерство иностранных дел Италии.
По данным университетской больницы Пизы, у несчастной была «очень сложная клиническая картина», и она находилась «в состоянии глубокого органического истощения», говорится в заявлении врачей.
В пятницу, после прохождения анализов и начала лечения, у девушки внезапно случился респираторный криз и остановка сердца, и она скончалась.
В больнице не сообщили подробностей о ее состоянии, но итальянские информационные агентства со ссылкой на источники в медицинских учреждениях сообщили, что бедняга страдала от острого недоедания.
С начала войны между Израилем и ХАМАСОМ в Италию было доставлено более 180 детей и молодых людей из Газы, напоминает The Guardian.
По данным Всемирной продовольственной программы ООН, треть палестинского населения в Газе в течение нескольких дней не ест, а полмиллиона человек находятся на грани голодной смерти, говорилось в июле.
«В настоящее время в секторе Газа разыгрывается наихудший сценарий массового голода», — говорится в опубликованной в прошлом месяце Комплексной классификации этапов продовольственной безопасности (IPC), в которой содержится призыв к срочному прекращению огня, чтобы смягчить «повсеместный голод».
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), еще пять человек умерли на прошлой неделе из-за недоедания и голода, в результате чего общее число смертей, связанных с недоеданием, с октября 2023 года достигло 227, в том числе 103 ребенка.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в прошлом месяце: «В Газе нет политики голода, и в Газе нет голода».
Однако даже Дональд Трамп, ключевой международный союзник Нетаньяху, когда его спросили, согласен ли он с премьер-министром Израиля, сказал: «Я не знаю… эти дети выглядят очень голодными… Это настоящий голод».
По данным УКГВ, тысячи больных детей в Газе нуждаются в срочной медицинской эвакуации. Ольга Черевко, пресс-секретарь агентства, вспомнила тот момент, когда она узнала девочку, нуждавшуюся в лечении в больнице Газы, с которой она познакомилась годом ранее и которая снова страдала от недоедания.
«Я запомнила ее длинные ресницы», — рассказала ветеран гуманитарной деятельности в интервью UN News, описывая семилетнюю Джану, с которой она столкнулась во вторник в больнице для пациентов города Газа. — Впервые я встретила ее в полевом госпитале IMC на юге Газы в апреле 2024 года. В то время она страдала от серьезного недоедания и проходила курс лечения. Постепенно ей стало лучше, и в конце концов ее выписали, и она отправилась домой".
Однако теперь Джана снова оказалась в больнице, «потому что обострилось недоедание, а состояние, которое у нее есть, также не диагностировано должным образом и не может быть должным образом диагностировано».
Девочка была внесена в список людей, подлежащих медицинской эвакуации для лечения за пределами Газы. Самая последняя эвакуация была проведена в среду, когда Всемирная организация здравоохранения поддержала перевод 32 детей и шести взрослых в Италию, Бельгию и Турцию, но более 14 800 пациентов все еще находятся в ожидании.
Черевко подчеркнула важность продолжения эвакуации, чтобы спасти как можно больше жизней. Она отметила, что положение детей и взрослых с уже существующими заболеваниями ухудшается из-за недоедания: «Этого не было бы, если бы они правильно питались, потому что такие условия существовали до кризиса голода, и они не болели так сильно, как сейчас».
В субботу израильские военные объявили, что готовятся к переселению палестинцев, поскольку они начинают новое наступление с целью захвата контроля над северной частью города Газа в рамках плана, который вызвал тревогу международного сообщества.