В США озвучили две версии, что будет с Украиной после саммита на Аляске

После переговоров Трамп связался с Зеленским, а также с европейскими лидерами, чтобы передать им позицию российского руководства. В частности, Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, заявил глава США. По итогам саммита, он также передумал усиливать давление на Россию. Главные заявления лидеров двух стран по итогам саммита — в материале URA.RU.