В США озвучили две версии, что будет с Украиной после саммита на Аляске

Украине придется выбирать между территориями и суверенитетом, пишет WSJ.
США озвучили два наиболее вероятных сценария для Украины после саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел на Аляске. Как заявляет The Wall Street Journal, по итогам переговоров Киев либо сохранит суверенитет при потере части территорий, либо полностью окажется в сфере влияния Москвы.
«Украина может лишиться территории, но сохраниться как безопасное и суверенное, пусть и сократившееся, национальное государство. В противном случае она может потерять и территорию, и суверенитет, вернувшись в сферу влияния Москвы», — говорится в материале WSJ. Издание считает, что итог встречи не прояснил будущее Украины.
Ранее в Анкоридже, штат Аляска, прошли переговоры руководителей России и Соединенных Штатов. Встреча длилась около трех часов. По итогам переговоров заявил Трамп, дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств.
После переговоров Трамп связался с Зеленским, а также с европейскими лидерами, чтобы передать им позицию российского руководства. В частности, Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, заявил глава США. По итогам саммита, он также передумал усиливать давление на Россию. Главные заявления лидеров двух стран по итогам саммита — в материале URA.RU.