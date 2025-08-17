Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утром в ДТП на трассе Пермь-Березники погибли два человека

Еще несколько — пострадали.

Источник: т-г канал Госавтоинспекции Пермского края

В воскресенье, 17 августа, в 08:05 на автодороге Пермь-Березники произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли два человека, еще несколько — пострадали.

— Столкновение произошло на 72 км трассы, — сообщили в т-г канале Госавтоинспекции Пермского края. — Водитель автомобиля «Лада» выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем марки «Рено».

В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте. Также были травмированы пассажир «Лады», водитель и два пассажира автомобиля «Рено». Все пострадавшие госпитализированы в больницу, их состояние уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые проводят проверку по факту ДТП и специалисты МЧС. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, выясняются причины, приведшие к данной аварии.

В Госавтоинспекции напоминают, что превышение скорости, нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения являются основными факторами, способствующими дорожно-транспортным происшествиям.