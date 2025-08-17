Утром в ДТП на трассе Пермь-Березники погибли два человека

В воскресенье, 17 августа, в 08:05 на автодороге Пермь-Березники произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли два человека, еще несколько — пострадали.
— Столкновение произошло на 72 км трассы, — сообщили в т-г канале Госавтоинспекции Пермского края. — Водитель автомобиля «Лада» выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем марки «Рено».
В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте. Также были травмированы пассажир «Лады», водитель и два пассажира автомобиля «Рено». Все пострадавшие госпитализированы в больницу, их состояние уточняется.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые проводят проверку по факту ДТП и специалисты МЧС. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, выясняются причины, приведшие к данной аварии.
В Госавтоинспекции напоминают, что превышение скорости, нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения являются основными факторами, способствующими дорожно-транспортным происшествиям.