Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура в Волгограде сообщила новые подробности ДТП с байкером и пешеходом

Разбившему мотоциклисту было 30 лет, пешеходу — 47.

Источник: прокуратура Волгоградской области

В Волгоградской области прокуратура подключилась к процессуальной проверке, которую начали после ночного ДТП на Нулевой продольной. На склоне у «Волгоград Арены» погибли мотоциклист и пешеход. Прокуратура взяла на свой контроль ход проверки и законность принятого по итогам расследования решения, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В прокуратуре сообщили, что погибшему мотоциклисту было 30 лет, пешеходу — 47. Около полуночи один мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте, другой на скорости не успел затормозить и снес его. Оба погибли.