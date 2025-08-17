Прокуратура в Волгограде сообщила новые подробности ДТП с байкером и пешеходом

В Волгоградской области прокуратура подключилась к процессуальной проверке, которую начали после ночного ДТП на Нулевой продольной. На склоне у «Волгоград Арены» погибли мотоциклист и пешеход. Прокуратура взяла на свой контроль ход проверки и законность принятого по итогам расследования решения, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В прокуратуре сообщили, что погибшему мотоциклисту было 30 лет, пешеходу — 47. Около полуночи один мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте, другой на скорости не успел затормозить и снес его. Оба погибли.