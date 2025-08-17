Туристы с Кубани и Ставрополья утонули в Ялте

Как отмечают в министерстве, молодой человек и девушка приехали на полуостров из Ставропольского и Краснодарского краев. Местом для ночного купания они выбрали необорудованный пляж, когда высота волн составляла 1,5 метра, также ночью был сильный тягун (сильный поток воды, направленный под прямым углом от берега к морю — ред.). Кроме того, пара была в состоянии алкогольного опьянения.