Туристы с Кубани и Ставрополья утонули в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Двое туристов утонули на необорудованном пляже в Крыму, сообщают в главке МЧС России по Крыму.
Как отмечают в министерстве, молодой человек и девушка приехали на полуостров из Ставропольского и Краснодарского краев. Местом для ночного купания они выбрали необорудованный пляж, когда высота волн составляла 1,5 метра, также ночью был сильный тягун (сильный поток воды, направленный под прямым углом от берега к морю — ред.). Кроме того, пара была в состоянии алкогольного опьянения.
«Тела были обнаружены очевидцами и водолазами Крым-спас в присутствии инспекторов по маломерным судам МЧС России», — уточнили в ведомстве.
А также добавили, что всего с начала 2025 года зафиксировано 24 происшествия на водных объектах Крыма: 15 человек погибли, 21 спасены.
Ранее сообщалось, что в Евпатории в районе центральной набережной утонула 26-летняя девушка, ее тело на глубине трех метров обнаружили спасатели.