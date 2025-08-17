В Таганроге в канализационном коллекторе найдены тела двух рабочих

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
Причины и обстоятельства гибели рабочих устанавливаются. Проводится доследственная проверка. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы.
В люке канализационного коллектора, расположенного по ул. Сызранова в Таганроге, обнаружены тела двух рабочих, проводивших там ремонт.
Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
Причины и обстоятельства гибели рабочих устанавливаются. Проводится доследственная проверка. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы.