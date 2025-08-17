В Сочи опрокинулся УАЗ с туристами: пострадали пять человек

Сегодня, 17 августа, в Сочи произошел инцидент с УАЗом, перевозившим туристов на экскурсии. Около села Красная Воля машина с отдыхающими опрокинулась. В результате пострадали пять человек, в том числе ребенок.
В социальных сетях пишут, что автомобиля могла заклинить раздаточная коробка. Инцидент произошел в опасной близости от обрыва.
Прокуратура Адлерского района Сочи организовала проверку происшествия. Сотрудники надзорного органа намерены дать оценку законности организации джиппинга, а также соблюдения норм безопасности.