В Сочи опрокинулся УАЗ с туристами: пострадали пять человек

Среди пострадавших один ребенок.

Источник: t.me/sochitypical

Сегодня, 17 августа, в Сочи произошел инцидент с УАЗом, перевозившим туристов на экскурсии. Около села Красная Воля машина с отдыхающими опрокинулась. В результате пострадали пять человек, в том числе ребенок.

В социальных сетях пишут, что автомобиля могла заклинить раздаточная коробка. Инцидент произошел в опасной близости от обрыва.

Прокуратура Адлерского района Сочи организовала проверку происшествия. Сотрудники надзорного органа намерены дать оценку законности организации джиппинга, а также соблюдения норм безопасности.