Омич из мести поджег гараж несостоявшейся возлюбленной

Недавно оперативники выяснили, что подозреваемый снимает квартиру на проспекте Менделеева. Там его задержали и доставили в ОМВД России по Черлакскому району. Вину в совершении поджога дебошир признал. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Максимальная санкция УК РФ по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.