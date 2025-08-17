Ричмонд
Омич из мести поджег гараж несостоявшейся возлюбленной

От пожара пострадал также дом соседей.

Источник: Комсомольская правда

В УМВД по Омской области рассказали о задержании 23-летнего жителя Омска. В 2023 году он из мести поджег гараж своей несостоявшейся возлюбленной.

Дама сердца жила в Черлакском районе, омич приехал к ней на свидание. Однако романтической встреча не стала — молодые люди поссорились. Парень обиделся, пробрался в принадлежавший семье девушки гараж, нашел триммер, слил из него бензин и поджег лежавшие там же дрова.

Огонь вспыхнул мгновенно. Пожар уничтожил не только гараж и находившееся там многочисленное имущество, но и повредил соседний дом. От высокой температуры там лопнуло оконное стекло.

С места происшествия парень скрылся, и задержать его по горячим следам не удалось — в Омске он не имел ни работы, ни постоянного места жительства. Однако полицейские не теряли надежду поймать поджигателя и продолжали его искать.

Недавно оперативники выяснили, что подозреваемый снимает квартиру на проспекте Менделеева. Там его задержали и доставили в ОМВД России по Черлакскому району. Вину в совершении поджога дебошир признал. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Максимальная санкция УК РФ по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.