В бухте Миноносок во Владивостоке загорелся катер

Очевидцы предлагали людям помощь, но они от нее отказались. Кто-то спрыгнул в воду, кто-то остался на горящем судне.
«Загорелся частный катер, были четыре человека, неосторожное обращение с огнем. В помощи не нуждались, отказались от эвакуации. В силу того, что сами не смогли потушить, самостоятельно эвакуировались на другой лодке. Пострадавших нет, оснований для проверки на данный момент не имеется», — сообщили РБК в Дальневосточном управлении на транспорте СК России.
16 августа в Саратовской области на Волге загорелась яхта с шестью пассажирами на борту — они не пострадали, так как успели высадиться. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК организовало проверку по факту происшествия. Сумма ущерба и причины устанавливаются.