В бухте Миноносок во Владивостоке загорелся катер

«Загорелся частный катер, были четыре человека, неосторожное обращение с огнем. В помощи не нуждались, отказались от эвакуации. В силу того, что сами не смогли потушить, самостоятельно эвакуировались на другой лодке. Пострадавших нет, оснований для проверки на данный момент не имеется», — сообщили РБК в Дальневосточном управлении на транспорте СК России.