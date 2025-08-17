Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощный удар разорвал автомобиль на две половины в Ачинске

Трагедия произошла в Ачинске, когда водитель автомобиля Honda Torneo на огромной скорости потерял контроль над машиной и вылетел с дороги, врезавшись в колонку автозаправочной станции.

Трагедия произошла в Ачинске, когда водитель автомобиля Honda Torneo на огромной скорости потерял контроль над машиной и вылетел с дороги, врезавшись в колонку автозаправочной станции.

Мощность удара была настолько сильной, что автомобиль буквально разорвало на две части. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash.

Как рассказали очевидцы, мужчина вёл машину агрессивно и быстро, несясь вверх по склону. После того, как автомобиль занесло, он слетел с дороги и устремился в сторону АЗС. Результат столкновения оказался фатальным: водитель погиб на месте.

Как выяснилось позже, погибший водитель не имел водительских прав. Согласно предварительным данным, 35-летний мужчина нарушил правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, что привело к потере управляемости и трагическому исходу.

Сотрудниками полиции уже начато расследование происшествия. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии, включая скорость автомобиля и возможные причины превышения скорости.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске Лексус влетел в стройку метро и застрял.