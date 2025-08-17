Мощный удар разорвал автомобиль на две половины в Ачинске

Как рассказали очевидцы, мужчина вёл машину агрессивно и быстро, несясь вверх по склону. После того, как автомобиль занесло, он слетел с дороги и устремился в сторону АЗС. Результат столкновения оказался фатальным: водитель погиб на месте.