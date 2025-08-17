ДТП с машиной ГАИ произошло в центре Минска на Логойском тракте 17 августа 2025

На Логойском тракте произошло ДТП с участием автомобиля оперативного назначения и легковушки. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале ГАИ Минска.
Сообщается, что авария случилась около 11 утра в воскресенье, 17 августа 2025 года на перекрестке Логойского тракта с улицей Волгоградской.
«Произошло столкновение служебного автомобиля ГАИ с легковым “Belgee”, — информируют правоохранители.
Обе машины получили повреждения, в настоящее время устанавливаются все детали аварии, проводится комплексная проверка.
