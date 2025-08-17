В Красноярском крае машина врезалась в заправочную колонку, водитель погиб

На предоставленном краевой полицией видео иномарку после удара разорвало на части. «В результате аварии водитель скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Установлено, что погибший не был пристёгнут ремнём безопасности и не имел водительского удостоверения», — говорится в сообщении.