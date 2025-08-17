Судмедэксперты выясняют причины гибели дайвера в Геленджике

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после гибели мужчины в Геленджике. Трагедия произошла 16 августа во время погружения с аквалангом, организованного одним из местных дайвинг-клубов, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Погибшему было 26 лет. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить точную причину смерти.
Также проводится изъятие документации в дайвинг-клубе. По данным СК, это поможет оценить качество оказанных услуг. Расследование продолжается.
Напомним, что ранее следователи возбудили уголовное дело после инцидента, произошедшего 15 июля в акватории Чёрного моря у пляжа «Улётный берег» в Геленджике. Отдыхающие катались на водном аттракционе, буксируемом гидроциклом. В результате сильных волн пассажиры упали в воду и получили травмы.