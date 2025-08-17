Судмедэксперты выясняют причины гибели дайвера в Геленджике

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после гибели мужчины в Геленджике. Трагедия произошла 16 августа во время погружения с аквалангом, организованного одним из местных дайвинг-клубов, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.