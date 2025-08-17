ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС

«Вооруженными силами Украины продолжаются провокации в виде попытки атаки беспилотными летательными аппаратами объектов атомной энергетики России. Семнадцатого августа силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС “Спис” украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики», — говорится в сообщении.
