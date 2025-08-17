Кроссовер Mazda Tribute сгорел дотла в Новосибирске

Следователи и пожарные устанавливают, с чего начался огонь — возможна неисправность электропроводки или технические неполадки.
Пожар произошёл на улице Ивана Севастьянова, 9. Загорелся кроссовер Mazda Tribute. Очевидцы сообщили о сильном огне и дыме в telegram-канале АСТ-54 Black, вызвали пожарных.
Спасатели прибыли оперативно и ликвидировали возгорание, но автомобиль успел выгореть полностью. По предварительным данным, восстановлению машина не подлежит.
Причины пожара пока неизвестны. Следователи и пожарные устанавливают, с чего начался огонь — возможна неисправность электропроводки или технические неполадки. Пострадавших нет.