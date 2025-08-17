Ричмонд
В Ростовской области задержали браконьеров с сотнями раков

В Ростовской области изъяли незаконный улов раков на 85 тысяч рублей.

Источник: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства

В Неклиновском районе Ростовской области поймали мужчину, который незаконно ловил раков и рыбу в реке Мертвый Донец. Он использовал запрещенные орудия лова и самоходное транспортное средство, сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.

У браконьера изъяли 310 пресноводных раков, двух судаков и двух серебряных карасей. Ущерб водным биоресурсам оценили в 85 520 рублей.

В ведомстве отметили, что ловля рыбы и раков в Донском запретном пространстве, а также использование тралящих и драгирующих снастей строго запрещены. В отношении нарушителя составили административный протокол, материалы дела передадут правоохранителям.