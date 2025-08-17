Трамп обвинил американские СМИ в искажении правды о переговорах с Путиным

«Невероятно, насколько фейковые СМИ яростно искажают правду, когда дело касается меня. Нет ничего, что я мог бы сказать или сделать, чтобы они писали обо мне честно», — написал Трамп. Он отметил, что его встреча с Путина прошла успешно. По его словам, они обсудили украинский конфликт, который бы не начался будь он в этот момент президентом.