Трамп обвинил американские СМИ в искажении правды о переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские СМИ искажают информацию об успешности его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Невероятно, насколько фейковые СМИ яростно искажают правду, когда дело касается меня. Нет ничего, что я мог бы сказать или сделать, чтобы они писали обо мне честно», — написал Трамп. Он отметил, что его встреча с Путина прошла успешно. По его словам, они обсудили украинский конфликт, который бы не начался будь он в этот момент президентом.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКакие требования для достижения мира озвучили ЕС, США, РФ и Украина после встречи Путина и Трампа. Инфографика.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Аляске прошли переговоры между президентами России и США, которые продолжались около трех часов. Они начались с личного общения Путина и Трампа, после чего перешли в расширенный формат «три на три». Российскую делегацию представляли помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, американскую — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Как заявил Путин, основное внимание на встрече было уделено урегулированию украинского конфликта. По возвращении в Вашингтон Дональд Трамп провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами ряда стран и представителями международных организаций. По данным Axios, эти беседы были непростыми, передает «Ридус».

