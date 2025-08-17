Трамп обвинил американские СМИ в искажении правды о переговорах с Путиным

«Невероятно, насколько фейковые СМИ яростно искажают правду, когда дело касается меня. Нет ничего, что я мог бы сказать или сделать, чтобы они писали обо мне честно», — написал Трамп. Он отметил, что его встреча с Путина прошла успешно. По его словам, они обсудили украинский конфликт, который бы не начался будь он в этот момент президентом.
15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Аляске прошли переговоры между президентами России и США, которые продолжались около трех часов. Они начались с личного общения Путина и Трампа, после чего перешли в расширенный формат «три на три». Российскую делегацию представляли помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, американскую — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
Как заявил Путин, основное внимание на встрече было уделено урегулированию украинского конфликта. По возвращении в Вашингтон Дональд Трамп провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами ряда стран и представителями международных организаций. По данным Axios, эти беседы были непростыми, передает «Ридус».