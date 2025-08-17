Мужчину задержали за попытку дать взятку сотруднику ДПС на востоке Москвы

По данным следствия, 14 августа 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен грузовой автомобиль под управлением мужчины. В ходе проверки транспортного средства сотрудники выявили неисправность тормозной системы. Водитель попытался передать взятку в размере 15 тыс. руб., однако инспектор пресек противоправные действия, после чего мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.