В Минске пьяная ранее судимая бухгалтер избила фельдшера бригады скорой помощи

Инцидент произошел, когда женщина выпила лишнего, а потом отправилась прогуляться по улице Калиновского в восточной части Минска. В пути она почувствовала себя плохо, прохожий вызвал ей «скорую». В салоне машины обвиняемая вела себя неадекватно. Женщина не только оскорбляла пытавшихся помочь ей медицинских работников, но и ударила ногой фельдшера бригады, которая получила перелом ключицы. Все это было зафиксировано на видеорегистраторы работников скорой помощи.