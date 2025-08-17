В Минске пьяная ранее судимая бухгалтер избила фельдшера бригады скорой помощи

В Минске пьяная ранее судимая 44-летняя бухгалтер частной компании избила фельдшера бригады скорой помощи, приехавшей к ней на помощь. О приговоре совершившей злостное хулиганство минчанке пишет агентство «Минск-Новости» по информации прокуратуры Первомайского района.
Инцидент произошел, когда женщина выпила лишнего, а потом отправилась прогуляться по улице Калиновского в восточной части Минска. В пути она почувствовала себя плохо, прохожий вызвал ей «скорую». В салоне машины обвиняемая вела себя неадекватно. Женщина не только оскорбляла пытавшихся помочь ей медицинских работников, но и ударила ногой фельдшера бригады, которая получила перелом ключицы. Все это было зафиксировано на видеорегистраторы работников скорой помощи.
После возбуждения уголовного дела фигурантка полностью признала свою вину, раскаялась и компенсировала потерпевшей моральный вред. Также выступавшая гособвинителем по делу старший помощник прокурора Первомайского района Юлия Луговская добавила, что женщина «ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения супругу, который от полученных травм скончался».
Луговская добавила, что суд признал женщину виновной. Ей инкриминированы умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу. Также они сопровождались применением насилия и причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство).
Старший помощник прокурора озвучила и решение, принятое судом:
«На основании ч. 2 ст. 339 УК назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Применив закон об амнистии, суд освободил обвиняемую от назначенного наказания частично на срок 1 год».
