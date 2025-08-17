Новосибирцы разрушили клумбы в Центральном парке ради фото

Многие предлагают штрафовать виновных и организовать патрулирование парка.
Посетители Центрального парка Новосибирска возмущены: клумбы с гортензиями в парке разломаны и вытоптаны. Об этом сообщается в telegram-канале АСТ-54 Black.
Как выяснилось, некоторые горожане ломают кусты и встают на цветники, чтобы сделать красивое фото. На снимках — изуродованные цветники, погнутые стебли и вытоптанная земля.
— Красоты в городе не будет, пока к природе и чужому труду относятся так безответственно, — написал автор.
Под постом собрались более 150 гневных комментариев. Многие предлагают штрафовать виновных и организовать патрулирование парка.
Ранее сообщалось, что новосибирец сорвал с клумбы гортензий на 5 тысяч и скрылся.