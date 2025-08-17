Пенсионер в Citroen погиб под Слуцком, когда его авто несколько раз опрокинулось

Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 17 августа, около 13:55 в Слуцком районе. На дороге Н-9483 «Висея — Повстынь — Уречье» рядом с деревней Березовка Citroen Xsara Picasso, двигавшийся к деревне Висея, съехал в правый по ходу движения кювет. Там, по предварительной информации ГАИ, машина несколько раз опрокинулась.