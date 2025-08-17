Ричмонд
Пенсионер на Citroen погиб под Слуцком, его авто несколько раз опрокинулось.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионер на Citroen погиб под Слуцком, когда его авто несколько раз опрокинулось. Об этом сообщает Госавтоинспекция Минской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 17 августа, около 13:55 в Слуцком районе. На дороге Н-9483 «Висея — Повстынь — Уречье» рядом с деревней Березовка Citroen Xsara Picasso, двигавшийся к деревне Висея, съехал в правый по ходу движения кювет. Там, по предварительной информации ГАИ, машина несколько раз опрокинулась.

За рулем легкового автомобиля был 71-летний водитель. От полученных травм пенсионер на месте происшествия скончался.

