Частный самолет разбился под Астаной: стало известно о погибших

Сегодня, 17 августа, под Астаной разбился частный легкомоторный самолет. В департаменте полиции на транспорте корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в результате ЧП погибли два человека.

По факту крушения частного сверхлегкого самолета UP-LA 229 линейным управлением полиции на станции Астана начато досудебное расследование по части 3 статьи 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Согласно официальным данным, в результате крушения судна погибли пилот и пассажир.

«Причины крушения устанавливаются. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», — добавили в Департаменте полиции на транспорте.

Напомним, ранее в Минтранспорта сообщили, что в Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229 при выполнении полета по линии авиации общего назначения. Для расследования создана комиссия, сотрудники Минтраспорта уже выехали на место катастрофы. Журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале сообщал, что, по некоторым данным, при крушении судна погиб владелец самолета и летевшая с ним женщина.