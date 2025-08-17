Частный самолет разбился под Астаной: стало известно о погибших

Напомним, ранее в Минтранспорта сообщили, что в Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229 при выполнении полета по линии авиации общего назначения. Для расследования создана комиссия, сотрудники Минтраспорта уже выехали на место катастрофы. Журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале сообщал, что, по некоторым данным, при крушении судна погиб владелец самолета и летевшая с ним женщина.