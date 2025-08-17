Мэр молдавского села, которого подозревают в смертельном избиении своего работника битой: «Я невиновен, я в замешательстве» — ПАС открестилась от своего бывшего сторонника

Мэр села Фрумушика, доставленный в суд в наручниках, заявил о своей невиновности и сказал, что «в замешательстве».
Напоминаем, Виктор Бойку был арестован на 30 суток по обвинению в эксплуатации труда, повлёкшей смерть человека. Также были арестованы его отец и друг.
По версии следствия, мужчина, работавший на его ферме, умер после избиения. Преступление, предположительно, произошло семь лет назад, но известно о нём стало только сейчас.
Правящая партия ПАС как всегда открестилась и отозвала политическую поддержку у Виктора Бойку, уточнив, что он никогда не был членом их партии.
Когда кто-то из ПАС начинает тонуть, то действует правило «каждый сам за себя». Никакой тебе помощи, никакой поддержки.
Ну что, Бойку, вытаскивать тебя некому. Лучше признайся, меньше срок дадут.
