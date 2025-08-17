Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр молдавского села, которого подозревают в смертельном избиении своего работника битой: «Я невиновен, я в замешательстве» — ПАС открестилась от своего бывшего сторонника

Виктор Бойку был арестован на 30 суток по обвинению в эксплуатации труда, повлёкшей смерть человека.

Источник: Комсомольская правда

Мэр села Фрумушика, доставленный в суд в наручниках, заявил о своей невиновности и сказал, что «в замешательстве».

Напоминаем, Виктор Бойку был арестован на 30 суток по обвинению в эксплуатации труда, повлёкшей смерть человека. Также были арестованы его отец и друг.

По версии следствия, мужчина, работавший на его ферме, умер после избиения. Преступление, предположительно, произошло семь лет назад, но известно о нём стало только сейчас.

Правящая партия ПАС как всегда открестилась и отозвала политическую поддержку у Виктора Бойку, уточнив, что он никогда не был членом их партии.

Когда кто-то из ПАС начинает тонуть, то действует правило «каждый сам за себя». Никакой тебе помощи, никакой поддержки.

Ну что, Бойку, вытаскивать тебя некому. Лучше признайся, меньше срок дадут.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Санду зовет детей в Молдову, на каникулы к бабушкам и дедушкам: «Президент явно переоценила свой вклад в сохранение мира, потому что более острой ситуации, близкой к раздору, не было с 1992 года» — эксперты.

На Конгрессе диаспоры, который открылся в Кишиневе, президент Молдовы Майя Санду сделала интересное заявление (далее…).

Тайна двух президентов: о чем Путин и Трамп договорились на Аляске.

Путин и Трамп умолчали, о чем договорились на Аляске (далее…).

Граждан Молдовы, живущих в России, лишили права участвовать в выборах: Диаспора ищет средства для отправки соотечественников на голосование.

В России всего два участка на полмиллиона избирателей (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше