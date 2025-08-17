«Соглашение еще не близко»: США озвучили позицию по Украине — главное об СВО на 17 августа

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире CNN заявил, что Вашингтон не планирует привлекать НАТО к обеспечению безопасности Украины. Он отметил, что на переговорах в Анкоридже президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп фактически достигли договоренности по гарантиям безопасности для Украины и Европы, однако участие НАТО в этих договоренностях не было предусмотрено.