Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух мальчиков насмерть придавало брёвнами на пилораме в Пермском крае

Следственные органы начали проверку по факту гибели двух детей на пилораме в Чусовском районе Пермского края. Предварительно установлено, что к трагедии привело падение брёвен.

Источник: Life.ru

«По предварительным данным, трагедия произошла, когда школьники забрались на складируемый спиленный лес, расположенный вблизи проезжей части. В результате падения бревен оба мальчика получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СК СКР по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). На месте трагедии следователи проводят тщательный осмотр и обследование территории. Для выяснения всех обстоятельств назначены судебные экспертизы, ведется опрос свидетелей и очевидцев, а также реализуется комплекс других следственных процедур.

Ранее сообщалось, что в Бурятии трёхлетний ребёнок погиб после падения в выгребную яму. Взрослые оперативно извлекли малыша без сознания и пытались реанимировать, одновременно вызвав скорую помощь. К несчастью, после трёх дней борьбы за жизнь в больнице мальчик скончался.