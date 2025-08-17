Двух мальчиков насмерть придавало брёвнами на пилораме в Пермском крае

Ранее сообщалось, что в Бурятии трёхлетний ребёнок погиб после падения в выгребную яму. Взрослые оперативно извлекли малыша без сознания и пытались реанимировать, одновременно вызвав скорую помощь. К несчастью, после трёх дней борьбы за жизнь в больнице мальчик скончался.