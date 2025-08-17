Ричмонд
Фельдшера убили в Атырау

В Казнете распространилась информация о том, что 23-летнего фельдшера застрелили в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В информации отмечается, что это произошло во время драки. Информацию об убийстве Zakon.kz подтвердили в Департаменте полиции Атырауской области.

«По данному факту подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”, в настоящее время проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Жамбылской области фельдшер получил огнестрельное ранение в больнице.