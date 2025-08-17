Мужчина увел маленькую девочку с площадки в Пермском крае и надругался над ней

В Пермском крае ищут подозреваемого в изнасиловании семилетней девочки, пишет Ural Mash в воскресенье. По данным телеграм-канала, следователи СКР уже возбудили уголовное дело.
Журналисты уточняют, что, по предварительной информации, у деревни Заречная мужчина увел девочку прямо с детской площадки, после чего надругался над ней при двух сверстниках.
То, как девочку увел неизвестный мужчина, видели остальные дети — по данным местных, на этой площадке регулярно собираются ребята со всей округи.
Информация уточняется.