Полицейский потрогал грудь OnlyFans-модели и потерял работу

Экс-сотрудник полиции Нэшвилла Шон Херман получил год условного срока после скандала, разразившегося из-за пикантного видео на OnlyFans. В постановочном клипе, который выложила модель Джордин, главным героем стал Херман в полицейской форме. Для разогрева аудитории он касался обнажённой груди модели. Но в дальнейшем участие в съёмке обернулось против него — мини-фильм «Не могу поверить, что он меня не арестовал» стал причиной увольнения его из полиции Нэшвилла, сообщает Toronto Sun (TS).

Следствие установило, что Херман был тем самым офицером, хотя его лицо практически не видно в кадре. Инцидент произошёл в его районе, вероятно, в рабочее время. Уже на следующий день после публикации видео полицейского уволили, а через два месяца его отправили под арест, предъявив обвинение по двум пунктам.

Представитель правопорядка ранее уже имел проблемы с дисциплиной и находился под «последним предупреждением» за прежние нарушения, включая ДТП по неосторожности и обвинения в сексуальных домогательствах. Развратник любил попошлить и разнообразить свой рабочий день, поэтому отправлял сообщения сексуального характера коллеге-женщине, за что до этого был отстранён на 10 дней от работы и направлен на тренинг по этике.

После увольнения Херман согласился на пожизненное изъятие полицейской лицензии. Джордин, его коллега по видео, даже предположила, что внешность и харизма Хермана могли бы обеспечить ему успех в индустрии для взрослых. Возможно, полицейский в скором времени станет первой звездой порносайта.

Вероятно, съёмки в фильмах для взрослых помогут полицейскому реализовать свои мечты. Например, ранее 20-летняя звезда OnlyFans поразила своих поклонников новостью о приобретении личного самолёта. Роскошный джет обошёлся ей в 35 миллионов долларов и был куплен исключительно за счёт щедрых взносов её аудитории.