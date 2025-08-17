Полицейский потрогал грудь OnlyFans-модели и потерял работу

Экс-сотрудник полиции Нэшвилла Шон Херман получил год условного срока после скандала, разразившегося из-за пикантного видео на OnlyFans. В постановочном клипе, который выложила модель Джордин, главным героем стал Херман в полицейской форме. Для разогрева аудитории он касался обнажённой груди модели. Но в дальнейшем участие в съёмке обернулось против него — мини-фильм «Не могу поверить, что он меня не арестовал» стал причиной увольнения его из полиции Нэшвилла, сообщает Toronto Sun (TS).