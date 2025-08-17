В результате ЧП в Рязанской области погибли 14 человек

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В результате ЧП в Рязанской области, по уточненной информации, погибли 14 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром пятницы на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. Следственное управление СК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
«Аварийно-спасательные работы в Рязанской области продолжаются. Сотрудники МЧС России продолжают разбирать завалы после происшествия в посёлке Лесной. Кроме того, психологи МЧС России непрерывно работают на месте происшествия… На данный момент по уточненной информации 149 человек пострадали, 14 из них погибли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проводятся работы в тесной взаимосвязи с представителями правоохранительных органов и правительством региона, также специалисты МЧС России принимают участие в сопровождении процедуры опознания, участвуют в работе информационной горячей линии, работают с семьями погибших и пострадавших.