Террорист-смертник устроил взрыв в сирийском Алеппо

В городе Алеппо, расположенном на северо-западе Сирии, прогремел взрыв. Инцидент произошёл, когда неизвестный привёл в действие взрывное устройство неподалёку от пекарни в районе Эль-Майсар, сообщает агентство SANA.

Источник: Life.ru

Данные о погибших и раненых отсутствуют на данный момент.

Как ранее сообщал Life.ru, мощный взрыв сотряс центр Дамаска минувшим вечером. Источником послужила самодельная бомба, которая сдетонировала в машине, припаркованной у дороги.