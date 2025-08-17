Летевший с острова Корфу в Дюссельдорф самолет загорелся в воздухе

Согласно информации, предоставленной авиакомпанией Condor, на приборной панели в кабине экипажа возникло предупреждение о сбое воздушного потока в одном из двигателей. В связи с этим командир воздушного судна принял решение осуществить посадку в аэропорту города Бриндизи, который расположен приблизительно в 200 километрах северо-западнее острова Корфу. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства инцидента, а воздушное судно проходит техническую проверку на месте происшествия.