В Белгородской области из-за атак БПЛА пострадали три человека

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали три мирных жителя, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его информации, в селе Никитское Борисовского района тяжелые ранения получил местный житель. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями.
В Белгородском районе мать и ее 13-летняя дочь получили баротравмы, они были доставлены в медучреждения.
«Медики оценивают состояние девочки как средней степени тяжести. Женщина отпущена на амбулаторное лечение», — говорится в публикации.
