В Белгородской области из-за атак БПЛА пострадали три человека

Как сообщил Вячеслав Гладков, в Белгородском районе мать и ее 13-летняя дочь получили баротравмы.

Источник: Аргументы и факты

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали три мирных жителя, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его информации, в селе Никитское Борисовского района тяжелые ранения получил местный житель. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями.

В Белгородском районе мать и ее 13-летняя дочь получили баротравмы, они были доставлены в медучреждения.

«Медики оценивают состояние девочки как средней степени тяжести. Женщина отпущена на амбулаторное лечение», — говорится в публикации.

