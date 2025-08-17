Ричмонд
МЧС: число погибших на предприятии под Рязанью увеличилось до 14

Стали известны обновленные данные о погибших на предприятии под Рязанью.

Источник: Комсомольская правда

В результате инцидента на предприятии в Рязанской области число жертв возросло до 14, а количество пострадавших — до 149. Об этом сообщает МЧС.

В ведомстве сообщается, что число пострадавших и погибших увеличилось. Работы по разбору завалов еще продолжаются.

Сообщается, что причиной происшествия стало возгорание в одном из производственных помещений компании. По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по статье о несоблюдении правил промышленной безопасности, что привело к гибели двух и более человек по неосторожности.

Ранее KP.RU сообщил, что всем семьям пострадавших и погибших будут выплачены компенсации. Об этом рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков. Родственники погибших получат 1,5 млн рублей, а компенсации пострадавшим начинаются от 300 тыс. рублей.