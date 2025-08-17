СК расследует гибель подростков в Прикамье

Об этом сообщает пресс-служба управления. По версии следствия, двое мальчиков десяти лет забрались на складируемый спиленный лес, который расположен вблизи проезжей части, ведущей в деревню Лямино Чусовского городского округа. В результате падения бревен, малолетним причинены смертельные травмы. Мальчики скончались на месте.