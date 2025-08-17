Ричмонд
Зарубин: охраннику Трампа стало плохо во время саммита на Аляске

Один из американских охранников едва не потерял сознание во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Охранник Трампа не выдержал напряжения.

«Даже американские охранники не выдерживали напряжения, и кого-то уносили в обморочном состоянии», — написал Зарубин в своем telegram-канале. По его словам, инцидент произошел непосредственно в зале, где проходили переговоры лидеров двух стран. На опубликованных им кадрах сотрудники службы безопасности выносят мужчину в форменной одежде за пределы помещения.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп обвинил СМИ в попытках дискредитировать встречу с Путиным.

Как уточнил журналист, атмосфера встречи отличалась повышенной напряженностью из-за высокого уровня ответственности и мер безопасности. Подробности о состоянии охранника и причинах его недомогания пока не раскрываются.

Историческая встреча президентов России и США на Аляске сопровождалась повышенным вниманием со стороны мировых СМИ и общественности. Западные журналисты отмечали необычайно теплый прием Владимира Путина.

